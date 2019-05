Realisierte Gewinnmitnahmen unsererseits ändern nichts an unserer Überzeugung: Catabasis (WKN: A2PBC0) bleibt zu Recht Aktie des Jahres und wird mit ziemlicher Sicherheit schon in einigen Wochen neue, deutlich höhere Kursregionen ansteuern.

Nachdem wir uns aus unserer ehemaligen Top-Empfehlung Palatin Technologies (WKN: A1C538) mittlerweile komplett verabschiedet haben und SD-Leser mit dieser bis dato rund +500% Kursgewinn realisieren konnten, legen wir unseren Fokus nun verstärkt auf Catabasis. Hier stehen seit der ersten Kursfeststellung nach unserer NBC-Empfehlung im Januar aktuell +83% Wertzuwachs zu Buche. Das ist erst der Anfang.

Enrollment-Abschluss wird neues Momentum entfachen

Operativ macht Catabasis extrem gute Fortschritte am laufenden Band, wie jüngst erst wieder der neueste Quartalsbericht bestätigte. Es zeichnet sich ab, dass Catabasis mit Edasalonexent eine neue Grundtherapie für die tödliche Duchenne-Muskeldystrophie zur Marktreife bringen kann. Die bisherigen Forschungsergebnisse lassen kaum noch Zweifel an einer Nicht-Zulassung des Mittels aufkommen.

Catabasis plant den Zulassungsantrag Anfang 2021, sprich in weniger als 2 Jahren. Bis dahin sollen weitere Studiendaten, allen voran die finalen Phase-3-Ergebnisse, vorliegen. In den kommenden Wochen soll die Rekrutierung in der Zulassungsstudie abgeschlossen sein. Wir rechnen fest mit Juni.

Betroffene Familien und behandelnde Ärzte weltweit zeigen hohen Enthusiasmus für Edasalonexent, weshalb die Aktivierung globaler Studienstandorte und das anschließende Enrollment im Eiltempo voranschreiten. Wir gehen davon ...

