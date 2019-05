Kurz vor der Europa-Wahl warnt Pablo Hernandez de Cos, EZB-Ratsmitglied und Chef der spanischen Notenbank, vor der "Schicksalsschleife" zwischen Staaten und Banken in Europa. Das europäische Finanzsystem bleibt aufgrund der engen Beziehungen zwischen Staaten und Banken instabil und fragmentiert, sagte De Cos laut "Reuters" auf einer Konferenz in London. Laut De Cos fehlten in der EU noch immer die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...