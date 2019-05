Frankfurt (www.fondscheck.de) - Franklin Templeton freut sich, die Auflegung des Franklin Green Target Income 2024 Fund (ISIN LU1969742532/ WKN A2PJMQ, A1 (Ydis) EUR; ISIN LU1969742615/ WKN A2PJMT, W (Ydis) EUR) (der "Fonds") bekannt zu geben, eines Teilfonds der in Luxemburg registrierten Franklin Templeton Opportunities Funds (FTOF), so die Franklin Templeton Investment Service GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...