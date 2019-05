Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev nach einem Investorenseminar in New York zur US-Strategie des Bierbrauers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Ton sei ermutigend gewesen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es werde aber weiter Zeit brauchen, bis sich Wachstums- und Margenverbesserungen einstellten./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 07:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2019 / 07:53 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-05-21/13:11

ISIN: BE0974293251