Innsbruck (ots) - Industriemagazin kürt Österreichs beste MBA-Anbieter - Die Unternehmerische Hochschule® erneut Top 3



Erneut darf man sich am MCI über gute Nachrichten freuen. Im kürzlich publizierten MBA-Ranking des österreichischen Industriemagazins scheint das MCI bereits zum sechsten Mal in Folge unter den Top 3 gerankten Hochschulen auf. Abgefragt wurden der "General Management Executive MBA" sowie der auf innovativen Onlinetechnologien basierende "International Business MBA" der Unternehmerischen Hochschule®.



Der Studie zufolge darf sich das MCI über eine hohe Weiterempfehlungsrate und einen überdurchschnittlichen Bekanntheitsgrad freuen. Personalverantwortliche und Geschäftsführer/innen führender österreichischer Unternehmen wurden im Auftrag des Industriemagazins vom Meinungsforschungsinstitut IMAD befragt. Das neuerliche Top-Ranking des MCI bestätigt die laufenden exzellenten Bewertungen und Auszeichnungen der letzten Jahre in Akkreditierungen, Surveys und Rankings.



Ein MBA-Studium gilt als Karriere-Booster, was auch die Erfahrungen am MCI bestätigen. Führungskräfte und Entscheidungsträger/innen belegen ein MBA-Studium, um ihr Know-how zu vertiefen oder - sofern das Erststudium im naturwissenschaftlich/technischen Bereich angesiedelt war - um Führungs- und Managementkompetenzen zu ergänzen. Die MBA-Anbieter werden deshalb in Akkreditierungen genau geprüft, wobei aus Sicht der Studierenden neben den fachlichen Aspekten auch das Renommee der Marke, das internationale Netzwerk, persönliche Betreuung sowie Raum und Unterstützung für die Entwicklung der persönlichen Kompetenzen ausschlaggebend sind.



Susanne E. Herzog, die den Bereich "Executive Education" am MCI leitet, kennt den MBA-Markt und die Bedürfnisse der MBA-Studierenden: "Unser MBA-Studium ist international 'state of the art' und entspricht inhaltlich und didaktisch höchsten Standards. Unser Anspruch ist es, auch in Zukunft dieser Spitzenstellung gerecht zu werden, weshalb wir laufend in Innovation und die Weiterentwicklung des Studiums investieren."



