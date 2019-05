Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bechtle von 78 auf 96 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Dem IT-Dienstleister sei ein starker Jahresauftakt gelungen, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. lm historischen Vergleich, aber auch in Relation zur Vergleichsgruppe bleibe die Aktie jedoch ambitioniert bewertet./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 11:11 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2019 / 11:19 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-05-21/13:33

ISIN: DE0005158703