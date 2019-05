Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Liquidität für in Abwicklung befindliche Banken muss nach Aussage der Chefin der Bankabwicklungsbehörde SRB, Elke König, von der Zentralbank kommen. König sagte in Frankfurt, sie sehe keine Lösung dieses Problem ohne eine Institution mit "großer Bilanz", die am Montagmorgen nach einer Abwicklung Liquidität liefern könne. Das könnte die nationale Zentralbank ebenso wie die Europäische Zentralbank (EZB) sein. "Ich würde eine europäische Lösung überzeugender finden", sagte König.

Allerdings darf die EZB nur lebensfähigen Instituten Liquidität zur Verfügung stellen. Die SRB-Chefin sagte, Liquidität für in Abwicklung befindliche Banken sei ein "missing link" im Regelwerk. Selbst im Falle einer über das Wochenende rekapitalisierten Bank stelle sich die Frage, woher die für Liquidität notwendigen Sicherheiten herkommen sollten.

