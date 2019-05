Seit 14 Jahren das meistverkaufte Kernbankensystem mit Temenos T24 Transact

Das zweite Jahr das meistverkaufte System für Digital Banking und Banking-Kanäle mit Temenos Infinity

Das meistverkaufte Zahlungssystem mit Temenos Payments

Das meistverkaufte Compliance- und Risikomanagementsystem

Führender Anbieter in der Region Europa

Führender Anbieter in der Region Nord- und Südamerika

Führender Anbieter in der Region Nahost und Afrika

Der Bankensoftware-Anbieter Temenos (SIX: TEMN) wurde gemäß der IBS Intelligence Sales League Table 2019 als marktführender Softwareanbieter in den Kategorien Digital-Banking- und Kernbankensysteme eingestuft. Temenos war mit seiner Cloud-nativen und -agnostischen Paketlösung Temenos Infinity, einem bahnbrechenden Digital-Banking-Frontoffice-Produkt, und Temenos T24 Transact, einem zukunftsweisenden Kernbankensystem, der unangefochtene Marktführer.

Temenos ist seit 14 Jahren das meistverkaufte Kernbankensystem und belegt seit 20 Jahren ununterbrochen die ersten beiden Plätze. Für die IBS Sales League Table wurde der weltweite Umsatz mit Neukunden im Kalenderjahr 2018 ermittelt. Temenos führte die Tabelle in sieben Kategorien an, darunter:

Meistverkauftes System für Digital Banking und Banking-Kanäle mit Temenos Infinity, mit 35 Geschäftsabschlüssen mit Neukunden

Meistverkauftes Kernbankensystem mit Temenos T24 Transact, mit 43 Geschäftsabschlüssen mit Neukunden 2018

Meistverkauftes Zahlungssystem mit Temenos Payments, mit 17 neuen Geschäftsabschlüssen

Meistverkauftes Compliance- und Risikomanagementsystem mit Temenos Risk and Compliance, mit insgesamt 43 neuen Geschäftsabschlüssen

Führender Anbieter in der Region Europa mit KBC und Telia Finance als Neukunden

Führender Anbieter in Nord- und Südamerika mit innovativen, sogenannten Challenger-Banken als Kunden, darunter Varo Money, der ersten nationalen Mobile-only-Bank in den USA

Führender Anbieter in der Region Nahost und Afrika mit prestigeträchtigen Kunden wie Al Rajhi Bank, die weltweit größte islamische Bank

Zweitstärkster Anbieter in der Region Asien-Pazifik mit Kunden wie der vor kurzem gegründeten Judo Bank, einer Neo-Bank, die den Status Quo im Bereich des Banking für kleine und mittlere Unternehmen herausfordert

Max Chuard, der CEO von Temenos, kommentierte: "Wir sind stolz auf die erneute Bestätigung als führender Bankensoftware-Anbieter sowie darauf, mit Temenos Infinity, Temenos T24 Transact sowie unserer Zahlungslösung und unserer Risk-and-Compliance-Software in der IBS Sales League Table auch weiterhin ganz oben zu stehen. Darüber hinaus freuen wir uns sehr über die Anerkennung unserer Führungsposition in unseren beiden strategisch wichtigen Regionen Europa und Nord- und Südamerika. Wir sind der einzige Softwareanbieter, der ein Paket bereitstellt, das nicht nur für mehr als 100 Länder lokalisierte Funktionen sondern auch bahnbrechende, Cloud-native und -agnostische Technologie umfasst. Wir unterstützen unsere Kunden, indem wir ihnen Agilität und Innovation im Rahmen eines überzeugenden Kundenerlebnisses und infolge hervorragender Betriebsleistungen bieten."

"Wir konzentrieren uns voll und ganz auf Innovation, indem wir 20 unseres Umsatzes in Forschung und Entwicklung investieren so viel wie kein anderer Anbieter der Branche. Das Wichtigste ist jedoch, dass wir den Anforderungen unserer Kunden stets gerecht werden. Im Jahr 2018 hat an jedem einzelnen Tag eine andere Bank unsere Software in Betrieb genommen. Hiermit möchten wir uns bei unseren Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken."

