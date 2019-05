Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für 1&1 Drillisch von 61,00 auf 59,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen zum ersten Quartal und die laufende 5G-Auktion hätten die Unsicherheit bei dem Mobilfunkanbieter erhöht, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das Gesamtjahr ist Blum aber zuversichtlich gestimmt. Für die Aktie sieht er ein Kurspotenzial von über 100 Prozent./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005545503