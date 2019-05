Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für ElringKlinger nach Zahlen von 5,90 auf 5,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Umsatz im ersten Quartal sei besser als erwartet ausgefallen, die Ergebnisse jedoch hinter den Erwartungen geblieben, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management Autozulieferers sei den Beweis schuldig geblieben, dass das Umsatzwachstum in entsprechendes Gewinnwachstum umgesetzt werden kann./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 10:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2019 / 11:25 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-05-21/13:43

ISIN: DE0007856023