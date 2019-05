Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Novartis von 86 auf 87 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe sich im ersten Quartal sehr gut entwickelt, schrieb Analyst David Evans in einer Studie vom Dienstag. Dank der Gentherapie Zolgensma dürfte sich das weitere Wachstum noch beschleunigen. Zolgensma könnte in den USA für mehr potenzielle Patienten zugelassen werden als Novartis ursprünglich beantragt habe./mf/mis/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-05-21/14:03

ISIN: CH0012005267