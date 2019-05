Ab sofort startet sofort ein neues Wissensportal rund um die Faszination Etikettendruck in englischer Sprache. Dieses Expertenforum ist als Gemeinschaftsprojekt zwischen der Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) und ihrer Tochter Gallus ins Leben gerufen worden. Etiketten verleihen Produkten ihre einzigartige Identität und beeinflussen den Kaufimpuls am Point of Sales. Der Etikettenmarkt hat heute mit einem Anteil von rund fünf Prozent am weltweiten Druckvolumen von zirka 400 Milliarden Euro das größte Wachstumspotenzial in der Druckbranche und ist im Laufe der letzten Jahrzehnte aus der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...