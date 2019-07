Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts016/19.07.2019/11:35) - Mit dem neuen Portal "Mission Additive" bündelt der Würzburger Fachkommunikationsanbieter Vogel Communications Group die Expertise zahlreicher Medienmarken der Unternehmensgruppe in einem Ökosystem und zeigt die ganze Welt der additiven Fertigung - also des industriellen 3D-Drucks - in all ihren Ausprägungen. Die Community "Mission Additive" richtet sich an alle, die sich mit additiver Fertigung auseinandersetzen: von Technologieeinsteigern und -interessierten über Konstrukteure, Produktentwickler, Fertigungsleiter und Einkäufer bis zu Führungskräften. Sie will dadurch die Akteure dieses neuen, schnell wachsenden Marktes vernetzen und den übergreifenden Know-how-Transfer beschleunigen. "Mission Additive" bietet Übersicht, Grundlagen, hochwertige Berichte und exklusive Inhalte über die neuesten Markt-, Technologie- und Branchentrends rund um das Thema industrieller 3D-Druck. Ob Strategie oder operative Anwendung, Verfahren, Hightech- oder Lifestyle-Produkte - das Portal berichtet aus erster Hand und lässt Experten zu Wort kommen. "Mission Additive" dient als Informationsquelle und Plattform, auf der sich Entscheider, Anwender, Hersteller und Dienstleister treffen. "Ich freue mich sehr, dieses hochrelevante Thema, das aktuell viele Industriebereiche erfasst, in Form einer Community aufbauen zu können. Unsere Mission ist es, industriellen Anwendern Orientierung und Impulse in einer sich rasant entwickelnden Welt zu geben", erläutert Joscha Riemann, Head of Mission Additive: "Daher haben wir auch viele kooperative Anknüpfungspunkte und können neue Mehrwerte für unsere Kunden generieren." So aggregiert die Vogel Communications Group mit "Mission Additive" das Branchen-Know-how sowie das Fachwissen diverser Medienmarken, u.a. "MM Maschinenmarkt", der "Konstruktionspraxis", der "Elektronikpraxis" und "Industry of Things". "Mit dieser neuen Plattform ergänzen wir unser bestehendes Community-Portfolio und besetzen mit ,Additiver Fertigung' ein zukunftsrelevantes, neues Thema", erklärt Chief Digital Officer Stefan Eiselein. "Mission Additive ist ein Paradebeispiel dafür, in unseren Kernmärkten neue Themen und Informationsbedürfnisse zu erkennen, agil als Unternehmensgruppe auf diese Entwicklungen zu reagieren und zielgruppenspezifische Content-Plattformen zu entwickeln", so Chief Product Officer Ingo Mahl. Branchenübergreifend berichtet das neue Portal über relevante Themen entlang der kompletten Wertschöpfungskette der additiven Fertigung. Dazu zählen die folgenden Themenkanäle: * Konstruktion und Entwicklung: Forschung und Entwicklung, Software, Simulation, Produktionsvorbereitung, Normen * Produktion und Nachbereitung: Neue Verfahren & Werkstoffe, Innovationen, Einbettung in Industrie 4.0, Prozessketten der additiven Fertigung, Grundlagen * Praxis: Use Cases aus der Automobilindustrie, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt und Elektronik usw. * Markt: Branchennachrichten, Marktentwicklungen, Messen, Auszeichnungen * Strategien: Neue Geschäftsmodelle und -möglichkeiten Die neue Plattform finden Sie unter https://www.mission-additive.de . Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. Die Print- und Digital-Medien eröffnen den Zugang in 14 Branchen in den fünf Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/ Steuern und B2B-Kommunikation. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gunther Schunk Tel.: +49(0)931/418-2590 E-Mail: gunther.schunk@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190719016

