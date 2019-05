Heidelberg Pharma AG berichtet über Ergebnisse der Hauptversammlung DGAP-News: Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Heidelberg Pharma AG berichtet über Ergebnisse der Hauptversammlung 21.05.2019 / 14:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Heidelberg Pharma berichtet über Ergebnisse der Hauptversammlung Ladenburg, 21. Mai 2019 - Die Heidelberg Pharma AG (FWB: WL6) gab bekannt, dass die Aktionäre in der heutigen Hauptversammlung den Beschlussvorlagen der Verwaltung mit großer Mehrheit (zwischen 99,81 % und 100 %) zugestimmt haben. Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet und die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mannheim, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018/2019 gewählt. Auf der ordentlichen Hauptversammlung 2019 waren 80,35 % des aktuellen Grundkapitals anwesend. Dr. Jan Schmidt-Brand, Sprecher des Vorstands und Vorstand für Finanzen der Heidelberg Pharma AG, kommentierte: "Wir haben im Geschäftsjahr 2018 und in den letzten Monaten wichtige Meilensteine bei unseren eigenen Antikörper-Amanitin-Konjugaten (ATAC) erreicht, neue interessante Daten generiert und gute Fortschritte bei den Produktkandidaten unserer Lizenzpartner gesehen. Unser Geschäft entwickelt sich positiv im Rahmen unserer Planung. Wir sind jetzt auf der Ziellinie eines umfangreichen präklinischen Entwicklungsprogramms und komplexen Herstellungsprozesses für unseren ersten ATAC-Kandidaten und wollen 2020 den ersten Patienten mit Multiplem Myelom behandeln. Im Namen des Vorstands danke ich den Aktionären der Heidelberg Pharma AG für Ihr Vertrauen in unser Unternehmen und die Unterstützung." Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie unter: http://heidelberg-pharma.com/de/presse-investoren/hauptversammlung. Über Heidelberg Pharma Die Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg. Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative ATAC-Technologie (Antibody Targeted Amanitin Conjugates) und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt, um eine Vielzahl von ATAC-Kandidaten zu erzeugen. Der am weitesten fortgeschrittene eigene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples Myelom. Die klinischen Produktkandidaten MESUPRON(R) und REDECTANE(R) wurden zur Weiterentwicklung und Kommerzialisierung verpartnert. Die Heidelberg Pharma AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol WL6. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelberg-pharma.com Kontakt Heidelberg Pharma AG IR/PR-Unterstützung MC Services AG Corporate Communications Sylvia Katja Arnold (CIRO) Managing Wimmer Tel.: +49 89 41 31 38-29 Director & Partner Tel.: +49 89 E-Mail: investors[at]hdpharma.com 210 228-40 Mobil: +49 160 9360 Schriesheimer Str. 101, 68526 3022 E-Mail: Ladenburg katja.arnold[at]mc-services.eu Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa "schätzt", "glaubt", "erwartet", "könnte", "wird", "sollte", "zukünftig", "möglich" oder ähnliche Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der Pläne und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaften oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Erträgen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorausgesetzt werden. Angesichts dieser Unwägbarkeiten werden mögliche Investoren und Partner davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln. 21.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 