Rockcliff erbohrt bei Bur hochgradige Massivsulfide nahe der Oberfläche: 17,95% ZnEq über 5,7 Meter und 15,03% ZnEq über 4,42 Meter

Toronto, ON - 21. Mai 2019 - Rockcliff Metals Corporation (Rockcliff oder das Unternehmen) (CSE: RCLF) (FRANKFURT: RO0, WKN: A2H60G) freut sich, die Untersuchungsergebnisse seines kürzlich abgeschlossenen Winterbohrprogramms der Phase 2 auf der Bur Zink-Liegenschaft des Unternehmens im Zentrum von Manitoba bekannt zu geben. Die Bur Zink-Liegenschaft beherbergt die hochgradige historische Bur Zink-Lagerstätte und liegt strategisch günstig 22 Straßenkilometer entfernt vom Kupfer-Zink-Konzentrator von Hudbay Minerals Inc. (Hudbay, HBM:TSX;NYSE) im Snow Lake-Camp. Rockcliff ist ein großer Junior-Landbesitzer im Grünsteingürtel Flin Flon / Snow Lake, der weltweit größten Region mit Massivsulfid vulkanischen Ursprungs (VMS) aus dem Paläoproterozoikum, die Minen und Lagerstätten mit Kupfer, Zink, Gold und Silber beherbergt.

Die Bohrergebnisse der Phase 2 von Rockcliff durchschnitten eine hochgradige Mineralisierung, einschließlich:

- RBUR 015: ergab 8,5% ZnEq [Zink-Äquivalenzwert] über 4,62 Meter, einschließlich 12,20% ZnEq

o über 2,84 Meter

- RBUR 016: ergab 17,95% ZnEq über 5,70 Meter, einschließlich 24,51% ZnEq über 3,83 Meter

- RBUR 021: ergab 20,09% ZnEq über 2,66 Meter, einschließlich 37,13% ZnEq über 1,28 Meter

- RBUR 022: ergab 15,03% ZnEq über 4,42 Meter, einschließlich 33,98% ZnEq über 1,65 Meter

- RBUR 027: ergab 14,98% ZnEq über 1,71 Meter, einschließlich 20,74% ZnEq über 1,19 Meter

Der Präsident und CEO von Rockcliff, Ken Lapierre erklärte dazu: Unsere Bohrungen haben signifikante Erweiterungen südlich und oberhalb der hochgradigen historischen Bur-Zink-Lagerstätte bestätigt. Die Lagerstätte ist eine der hochgradigsten noch nicht erschlossenen Zink und Kupfer reichen VMS-Lagerstätten in dem Bereich und ist entlang des Streichens und in der Tiefe offen. Die Bur-Liegenschaft befindet sich innerhalb des bekannten 8.000 Meter langen Bur VMS-Horizonts. Die weitere Erweiterung der bestehenden Grenzen der Lagerstätte sowie die Definition neuer Mineralisierungsgebiete innerhalb dieses günstigen Horizonts werden im Mittelpunkt unserer zukünftigen Explorationsprogramme bei Bur stehen.

Nachfolgend sind wichtige Assays aus dem Bohrprogramm der Phase 2 von Rockcliff aufgeführt.

Bohrlocvon (mBis (Länge Zink KupferBlei Gold SilberZnEq

h ) m) (m) % % % g/t g/t *

RBU012 108.07109.21.13 6.33 2.85 0.05 0.03 14.34 13.9

0 2

einschli108.32109.00.71 9.61 4.33 0.03 0.00 20.50 20.9

eßlich 3 7

RBU014 129.00130.31.35 6.13 1.76 0.04 0.00 14.09 10.9

5 1

RBU015 182.60187.24.62 1.06 0.89 3.60 0.11 83.60 8.50

2

einschli182.95185.72.84 1.49 1.01 5.73 0.16 129.2712.2

eßlich 9 0

RBU016 65.67 71.375.70 12.232.02 0.09 0.06 20.23 17.9

5

einschli66.61 70.443.83 17.112.74 0.0.05 16.17 24.5

eßlich 08 1

RBU018 78.03 80.202.17 1.50 1.27 0.39 0.07 26.13 5.76

RBU019 55.05 55.840.79 8.96 1.18 0.00 0.05 10.80 12.2

7

RBU020 73.12 74.861.74 8.81 1.40 0.00 0.02 8.82 12.5

6

einschli73.63 74.560.93 12.411.78 0.00 0.03 10.45 17.1

eßlich 6

RBU021 74.95 77.612.66 15.711.58 0.09 0.03 12.23 20.0

9

einschli75.96 77.241.28 31.612.00 0.07 0.05 15.54 37.1

eßlich 3

RBU022 82.73 87.154.42 10.491.63 0.13 0.05 10.64 15.0

3

einschli83.44 85.091.65 27.172.49 0.03 0.11 15.18 33.9

eßlich 8

RBU023 136.00136.70.73 2.75 1.19 0.01 0.04 12.38 6.11

3

RBU024 164.45167.73.31 1.97 0.58 0.17 0.04 11.12 3.90

6

RBU025 66.74 68.521.78 5.17 1.34 0.05 0.04 14.07 8.98

RBU026 65.04 66.571.53 2.10 1.78 0.05 0.05 13.32 9.11

RBU027 103.67105.31.71 6.78 3.04 0.09 0.03 19.48 14.9

8 8

einschli104.19105.31.19 9.73 4.11 0.11 0.04 24.27 20.7

eßlich 8 4

RBU028 79.41 81.542.13 1.08 0.62 0.13 0.03 7.37 2.96

RBU029 71.00 73.042.04 0.85 0.94 0.04 0.19 23.13 4.12

(m) = Meter stellen die Dicke im Bohrloch dar, da die

tatsächlichen Dicken derzeit nicht bekannt sind, % = Prozentsatz,

g/t = Gramm pro Tonne,

ZnEq = verwendeter Zink-Äquivalenzwert US$1,20/Pfund Zink,

US$3,00/Pfund Kupfer, US$1,00/Pfund Blei, US1400/ Feinunze Gold

und US$20 /Pfund Silber, 100%ige Metallrückgewinnung wurde

angewendet, Zink-Äquivalenzberechnung ist:

ZnEq = Zn-Grad + (Cu-Grad%/100*2204,6 x Cu-Preis) + (Pb-Grad%/100*2

204,6 x

Pb-Preis) + (Au-Grad/32,15/1000 x Au-Preis) + (Ag-Grad/32,15/1000/1

000 x

Ag-Preis)/Zn-Preis/20. Die Zahlen summieren sich aufgrund von

Rundungen möglicherweise nicht. Die mit RBUR011, 013, 017

nummerierten Bohrlöcher lieferten keine signifikanten

Werte.

Zusätzliche Bohrlochinformationen aus dem Bohrprogramm der Phase 2

von

Rockcliff sind im Folgenden hervorgehoben:

BohrlocUTM-E UTM-N AZIMUT NeLänge

h igung

RBUR011454460608849130 -70 194.0

1

RBUR012456865609005123 -60 149.0

7

RBUR012456870609006130 -60 29.0

A 5

RBUR013456893609004130 -45 113.0

7

RBUR014457224609048130 -60 167.0

8

RBUR015457224609048130 -80 275.0

8

RBUR016457482609067130 -58 131.0

5

RBUR017457889609106130 -62 110.0

RBUR018457938609113130 -65 102.5

2

RBUR018457948609112130 -65 52.0

A 7

RBUR019458030609121130 -69 93.0

RBUR020457814609099130 -71 95.0

3

RBUR021457728609091130 -68 101.0

2

RBUR022457530609072130 -61 128.0

9

RBUR023457116609035130 -65 170.0

1

RBUR024457116609035130 -75 203.0

1

RBUR025457158609032130 -68 105.0

RBUR026458082609128130 -65 138.0

1

RBUR027457070609029130 -50 143.0

2

RBUR028456959609010130 -62 104.0

9

RBUR029456753608991100 -52 114.0

8

Ein Bericht über die Bur Zink-Liegenschaft wurde im Jahr 2007 erstellt. Rockcliff bewertet die Schätzung der Mineralressourcen im Bur-Lagerstättenbericht als historische Schätzung gemäß NI 43-101 und nicht als aktuelle Mineralressource.

Historische Ressource, Bur Zink-Lagerstätte, Snow Lake, Manitoba:

Ressource Tonnen Zn (%)Cu (%)Ag Au

(g/t) (g/t)

Angezeigt 1.050.000 8,6 1,9 12,1 0,05

Abgeleitet302.000 9,0 1,4 9,6 0,08

____________________________________________________________________ ________-

Bemerkungen: 1. Für die Schätzung der Mineralressourcen wurden CIM-Definitionen herangezogen. 2. Die mineralischen Ressourcen werden auf einen Zink-Äquivalenz-Cut-off [Grenzwert] von 5% geschätzt. 3. Der Cut-off-Grad beruhte auf einem Zinkpreis von US$1,15 pro Pfund und einem Kupferpreis von US$2,35 pro Pfund. 4. Aufgrund der Tonnage, des Gehalts und der Ausrichtung der Lagerstätte hielt AMEC [Association of Mining and Exploration Companies] die Bur-Lagerstätte für angemessen geeignet für den Abbau mit untertägigen Abbauverfahren. 5. Die spezifischen Schwerkraftmessungen zur Schätzung der Tonnen an Bodenschätzen lagen zwischen 2,64 und 3,74 mit einem Durchschnitt von 3,16. 6. Es wurde eine Mindestbreite von 3 Metern verwendet. 7. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Tragfähigkeit. 8. Die Lagerstätte wurde in einem Bericht vom 1. Oktober 2007 mit dem Titel Bur Project, Snow Lake Manitoba, Canada NI 43-101 Technical Report (der Bur Deposit Report) dokumentiert. Der Bericht wurde von AMEC für Hudbay erstellt und am 31. Januar 2008 im SEDAR-Profil von Hudbay hinterlegt.

Historische Schätzungen der Qualität und Tonnage, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, werden auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt verwendeten Informationen und Methoden als zuverlässig und relevant angesehen. Der Bur-Lagerstättenbericht 2007 gemäß NI 43-101 wurde in Übereinstimmung mit den Ressourcendefinitionen gemäß NI 43-101 erstellt, die Lagerstätte ist aber nur als historische Ressource zu betrachten, da weder Rockcliff noch seine Sachkundigen ausreichende Arbeit geleistet haben, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource unter der Terminologie der aktuellen Mineralressource oder Mineralreserve einzuordnen, und die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource bewerten. Auf die historische Ressource sollte man sich nicht verlassen. Zusätzliche Arbeiten wie Oberflächengeophysik, Bohr- und Bohrlochgeophysik müssen erst abgeschlossen werden, um die Ressource von historisch auf aktuell hoch zu stufen.

Die Bur Zink-Lagerstätte ist eine stratiforme, distale, massive Sulfid-VMS-Lagerstätte, die in einer schmalen Turbidit-Anordnung aus ineinander verschachtelten Metagrauwacken, Metasiltsteinen und graphitischem Meta-Argilit in einem beckenartigen Bereich zwischen zwei granitischen Intrusionen auftritt. Die nach Nordosten streichende Lagerstätte senkt sich 60-70 Grad nach Nordwesten, reicht von <0,3 Metern bis zu 5 Metern Dicke mit einer bekannten seitlichen Ausdehnung von etwa 4.500 Metern. Historische Bohrungen trafen auf verstreute, halbmassive und massive Sulfid-Mineralisierungen unterhalb der Abraumdecke bis zu einer vertikalen Tiefe von 950 Metern. Die Mineralisierung besteht aus Sphalerit, Chalkopyrit, Pyrrhotit, Pyrit, Galenit und Arsenopyrit. Die Bur Zink-Lagerstätte enthält bis zu 20% felsige oder kieselige Knollen, die aus Wandgestein und jungen Quarzfragmenten bestehen, die eine Brekzienstruktur in der Mineralisierung aufweisen. Die Bur Zink-Lagerstätte bleibt in alle Richtungen offen.

Rockcliff kann eine 100%ige Beteiligung an der Bur Zink-Liegenschaft von Hudbay erwerben. Die spezifischen Bedingungen der Optionsvereinbarung entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung der Gesellschaft vom 26. September 2016.

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Proben des halben Kerns wurden verpackt und direkt von Rockcliffs Außenstelle an TSL Laboratories (TSL) in Saskatoon, Saskatchewan, verschickt. TSL ist ein kanadisches Testlabor und ist nach ISO/IEC 17025 akkreditiert. Jede abgepackte Kernprobe wurde getrocknet, auf 70% zerkleinert und durch ein 10-er Sieb geleitet, eine Menge von 250g Erzschlamm wird auf 95% zermahlen und für die Analyse durch ein 150-er Sieb geleitet. Aus jeder Erzschlamm-Einheit wird für die Basismetallanalyse ein Abschnitt von 0,5 g entnommen und in einem Mehrsäurenaufschluss ausgewaschen und anschließend durch Atomabsorption auf Kupfer, Blei, Zink und Silber analysiert. Die Goldkonzentrationen werden durch einen Brandversuch mit einer 30 g Ladung und anschließendem Atomabsorptionsabschluss bestimmt. Proben, die größer als die obere Nachweisgrenze (3000 ppb) sind, werden mittels Brandversuch gravimetrisch mit einer 1 AT-Ladung neu analysiert. Rockcliff hat zertifizierte Rohlinge und Standards in den Probenstrom eingefügt, um die Laborintegrität zu gewährleisten. Rockcliff hat keine Beziehung zu TSL, außer dass TSL ein Dienstleister für das Unternehmen ist.

Ken Lapierre P.Geo., President und CEO von Rockcliff, hat als qualifizierter Sachverständiger im Einklang mit den kanadischen Regulierungsbestimmungen gemäß Vorschrift NI 43-101 die wissenschaftlichen und technischen Informationen, auf denen die in dieser Pressemeldung veröffentlichten Daten basieren, gelesen und genehmigt.

Über Rockcliff Metals Corporation

Rockcliff ist ein kapitalkräftiges kanadisches Ressourcenerschließungs- und Explorationsunternehmen, das über einen Kassenbestand von etwa 29 Millionen Dollar, eine voll betriebsbereite genehmigte Verarbeitungs- und Bergeanlage mit über 1.000 Tagestonnen Kapazität (über eine Pachtvereinbarung) sowie mehrere fortgeschrittene hochwertige VMS-Lagerstätten mit einer primären Kupfer-, Zink- und Goldmineralisierung im Gebiet Snow Lake in Manitoba (Kanada) verfügt. Rockcliff ist einer der größten Junior-Grundbesitzer auf der Snow Lake Seite im Grünsteingürtel von Flin Flon-Snow Lake, dem Standort des größten paläoproterozoischen VMS-Distrikts der Welt. Das umfangreiche Portfolio des Unternehmens an VMS- und Goldliegenschaften umfasst insgesamt über 4.200 Quadratkilometer und umfasst acht der höchstgradig unerschlossenen VMS-Lagerstätten und fünf Konzessionen mit Erzganggoldvorkommen im Besitz von Goldpath Resources Corp., einer hundertprozentigen auf Gold fokusierte Tochter von Rockcliff, einschließlich der historischen Goldmine Rex-Laguna, Manitobas erster und höchstgradiger Goldproduktionsstätte.

