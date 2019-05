Die deutsch-dänische Hilfsorganisation Mission East warnt vor einer Hungersnot in Nordkorea - dort regnete es in diesem Jahr bisher nur drei Mal.

Nordkorea steht laut der deutsch-dänischen Hilfsorganisation Mission East wegen einer schweren Dürre vor der größten Hungersnot seit Jahren. "Wenn es nicht regnet in den nächsten zwei Wochen, dann droht eine Hungerkrise", warnte Mission-East-Gründer Kim Hartzner am Dienstag nach seiner Rückkehr aus dem weitestgehend isolierten Land in Peking.

Nach Missernten in den vergangenen zwei Jahren drohe auch in diesem Jahr ein großer Teil der Frühernte auszufallen, weil es bislang nur an drei Tagen geregnet habe. Verschärft werde die Situation durch die internationalen ...

