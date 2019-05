Wayland Group Corporation: Wayland Group bestätigt die Vergabe der Lizenzen zur Cannabisproduktion in Deutschland durch das BfARM DGAP-News: Wayland Group Corporation / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung Wayland Group Corporation: Wayland Group bestätigt die Vergabe der Lizenzen zur Cannabisproduktion in Deutschland durch das BfARM 21.05.2019 / 14:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wayland Group bestätigt die Vergabe der Lizenzen zur Cannabisproduktion in Deutschland durch das BfARM TORONTO, ONTARIO. 21. Mai 2019 - Wayland Group Inc. (CSE: WAYL) (FRANKFURT: 75M) (OTCQB: MRRCF) ("Wayland" oder das "Unternehmen") gibt heute bekannt, dass der Joint Venture Partner DEMECAN GmbH ("DEMECAN"), an dem die Wayland Group 50% mit einer Option auf eine Erhöhung auf 60% hält, vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ("BfArM") drei Lose zur inländischen Cannabisproduktion in Deutschland erhalten hat, nachdem die Beschwerde eines Teilnehmers nach einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen wurde DEMECAN erhält drei von insgesamt dreizehn Losen. Damit ist DEMECAN eines von drei Unternehmen weltweit, das von insgesamt 79 Bewerbern eine Cannabislizenz für die inländische Produktion in Deutschland erhalten hat. DEMECAN wird nun in der Wayland Fertigungsanlage in Ebersbach mit der Produktion beginnen, nachdem die Upgrades für Qualitäts- und Sicherheitssysteme abgeschlossen wurden. Darüber hinaus hat die Wayland GmbH ihre Betäubungsmittel-Lizenz von der Bundesopiumstelle, der Betäubungsmittelabteilung des BfArM, erhalten. "Wir haben hart daran gearbeitet, unser Geschäft auf Standards auszubauen, die über den Industrienormen liegen, und freuen uns, dass unser Joint-Venture-Partner DEMECAN durch diese extern validierte und leistungsbasierte Auszeichnung für drei Lose zur inländischen Cannabisproduktion in Deutschland ausgezeichnet wurde. Im bislang wettbewerbsintensivsten Verfahren für eine Bundeslizenz weltweit haben wir gezeigt, dass unser Team und unser Joint Venture-Partner in den wettbewerbsintensivsten bedeutendsten neuen Märkten erfolgreich sein können. Der Erhalt unserer eigenen Betäubungsmittel-Lizenz in Deutschland unterstreicht darüber hinaus den hohen Standard, den wir als Unternehmen vorleben. Wir sind stolz darauf, eines von drei Unternehmen in Deutschland für die inländische Produktion zu sein, eines von vier Unternehmen weltweit für die vollständige EU-GMP-zertifizierte Ausfuhr von Cannabis aus Kanada und die Einfuhr in die EU und eines von sechs Unternehmen weltweit für die EU-GMP-zertifizierte Cannabisproduktion." sagte Ben Ward, CEO der Wayland Group. Über Wayland Group Corp. Wayland ist ein vertikal integrierter Züchter und Verarbeiter von Cannabis. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in Burlington, Ontario, Kanada und München, Deutschland, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton, Ontario, Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau von Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß den bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas. Das Unternehmen hat ebenfalls Produktionsstätten in Dresden, Sachsen und in Regensdorf, Schweiz sowie in Alessandria im Piemont, Italien. Wayland verfolgt weltweit weitere neue Gelegenheiten, einschließlich der Abschlüsse der früher im Vereinigten Königreich, in Australien, Kolumbien und Argentinien bekannt gegebenen Transaktionen, um die Lebensqualität durch Cannabis zu verbessern. Für weitere Informationen über Wayland besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.waylandgroup.com. Kontakte: Investor Relations: Graham Farrell VP Communications Graham.Farrell@waylandgroup.com Tel.: 647-643-7665 Medienanfragen: media@waylandgroup.com Corporate Headquarters (Kanada) Wayland Group Corp. (Toronto) 845 Harrington Court, Unit 3 Burlington Ontario L7N 3P3 Canada Tel. 289-288-6274 European Headquarters (Deutschland) Wayland (Deutschland) GmbH c/o Wayland Max-Joseph-Straße 7 80333 München Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 21.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 814037 21.05.2019 ISIN CA9442041062 AXC0164 2019-05-21/14:46