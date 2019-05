Wien (www.fondscheck.de) - Lombard Odier hat Stephen Kamp zum Chief Operating Officer (COO) für den Bereich Privatkunden ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Als Mitglied der Geschäftsleitung für den Bereich Privatkunden werde er seinen Sitz in Genf haben und sein Amt Mitte August antreten. Er werde direkt an Frédéric Rochat, Co-Leiter des Geschäftsbereichs für Privatkunden, rapportieren. Kamp habe seine Karriere 1994 bei ABN Amro in den Niederlanden begonnen, bevor er innerhalb der Bank nach Deutschland und dann nach Belgien gewechselt sei. Im Jahr 2000 sei er Leiter der ABN Amro-Niederlassung in Genf und später Leiter des Bereichs Private Banking Schweiz geworden. ...

