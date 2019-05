Wirecard-Aktien sind am Dienstag mit plus 4 Prozent auf 149,55 Euro über die 200-Tage-Linie zurückgekehrt. Der Auftakt der jüngsten Vorwurfswelle der "Financial Times" hatte die Papiere des Zahlungsabwicklers Ende Januar unter die als Indikator für den längerfristigen Trend geltende Durchschnittslinie zurückgeworfen.

Fast die Hälfte an Wert hatten die Papiere bei ihrem Jahrestief von 86 Euro zwischenzeitlich verloren. Nun sind sie drauf und dran, die Scharte komplett wieder auszuwetzen. Erst tags zuvor hatte die neue Deutsche-Bank-Analystin Nooshin Nejati den Anlegern wieder Hoffnung auf eine Rückkehr zum alten Rekordhoch von 199 Euro gemacht.

Besonders optimistische Experten wie Alexandre Faure von Exane BNP Paribas oder Robin Brass von Hauck & Aufhäuser trauen den Papieren mit 265 und 240 Euro sogar noch deutlich mehr zu./ag/jha/

ISIN DE0007472060

