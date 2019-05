NEW YORK (Dow Jones)--Mit Aufschlägen dürfte die Wall Street in den Handel am Dienstag starten. Dabei dürften vor allem die Technologie-Werte zulegen, nachdem der Sektor vor dem Hintergrund der Entwicklungen um den chinesischen Telekom-Ausrüster Huawei am Vortag noch unter Druck stand. Auch weiterhin bleiben die Blicke der Investoren auf den Handelsstreit und seine Auswirkungen gerichtet. Begünstigt wird die Erholung der Technologie-Werte vor allem durch Aussagen des US-Handelsministeriums. In einer Verordnung, deren Bekanntgabe für Mittwoch geplant ist, wird das Ministerium nach eigenen Angaben eine auf 90 Tage befristete Lizenz für US-Exporte an Huawei und mehrere mit dem Konzern verbandelte Unternehmen zulassen.

Zuvor hatte bereits der Gründer und CEO von Huawei, Ren Zhengfei, erklärt, sein Unternehmen sei auf das Schlimmste vorbereitet und habe Chips in genügender Zahl eingelagert. Die Exportbeschränkungen der USA werde die Entwicklung der 5G-Technologie nicht behindern und die 5G-Technologie von Huawei werde innerhalb weniger Jahre jedem anderen Unternehmen überlegen sein.

Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell mit einem Plus von 0,5 Prozent.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist übersichtlich. Eine halbe Stunde nach der Eröffnung werden die Verkäufe bestehender Häuser für April veröffentlicht. Nach US-Handelsschluss folgen die wöchentlichen Öllagerdaten des privaten American Petroleum Institute (API).

Apple leicht erholt - Tesla bleibt unter Druck

Bei den Einzelwerten geht es vorbörslich für die Apple-Aktie um 1,0 Prozent nach oben, die damit knapp die Hälfte der Vortagesverluste wieder aufholt. Die Gefahr, dass China Vergeltungsmaßnahmen ergreifen und Apple sanktionieren könnte, ist weiterhin bei den Investoren präsent.

Die Tesla-Aktie setzt ihre Abwärtstendenz der vergangenen Tage fort und verliert 3,2 Prozent. Es belasten weiter Berichte, denen zufolge Tesla-Chef Elon Musk gewarnt hat, dass die Barmittel nur noch für zehn Monate ausreichen und demzufolge bis zu diesem Zeitpunkt ein Breakeven erreicht werden müsse.

Die US-Heimwerkerkette Home Depot hat im ersten Quartal trotz des schlechten Wetters Umsatz und Gewinn gesteigert. Der Konzern übertraf beim Ergebnis die Erwartungen der Analysten und bestätigte den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019/20. Dagegen habe das flächenbereinigte Umsatzwachstum leicht enttäuscht, heißt es. Die Papiere fallen um 0,5 Prozent.

Der Pharmakonzern Merck & Co erwirbt für zunächst 1,05 Milliarden Dollar in bar Peloton Therapeutics. Je nach den Erfolgen bei der Marktzulassung von Medikamentenkandidaten und ihren späteren Umsätzen sollen nochmals bis zu 1,15 Milliarden Dollar an die Peloton-Aktionäre fließen. Die Merck-Aktie steigt um 0,1 Prozent.

Für die Aktien der beiden Einzelhändler J.C. Penney und Kohl's geht es um 8,7 bzw. 9,4 Prozent abwärts. Die Unternehmen haben mit ihren Quartalszahlen bei Umsatz und Gewinn die Markterwartungen verfehlt.

Ölpreise legen zu - Pfund bleibt unter Druck

Die Ölpreise erholen sich von zwischenzeitlichen Verlusten und drehen ins Plus. Die konjunkturellen Sorgen und damit die Möglichkeit einer Verknappung der Nachfrage stehen einer möglichen Ausweitung der Opec-Förderbeschränkung und Auswirkungen der schärferer Iran-Sanktionen gegenüber, die sich positiv auf die Preise auswirken dürften, heißt es. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 0,5 Prozent auf 63,40 Dollar, für Brent geht es um 0,6 Prozent auf 72,37 Dollar abwärts.

Das Pfund setzt seine Abwärtsbewegung gegen den Dollar fort und rutscht zwischenzeitlich bis auf 1,2685 Dollar ab und war damit so billig wie zuletzt Anfang des Jahres. Die Stimmung für das Pfund ist weiter angeschlagen nach dem Scheitern der Brexit-Gespräche zwischen Tories und Labour. Analysten schätzen die Wahrscheinlichkeit als sehr hoch ein, dass das Anfang Juni dem Parlament erneut vorgelegte Brexit-Abkommen wieder abgelehnt wird. Aktuell liegt das Pfund bei 1,2738 Dollar.

Mit der wieder gestiegenen Risikofreude der Investoren und den entschärften Huawei-Aussagen geht das Interesse für den "sicheren Hafen" Gold zurück. Der Preis für die Feinunze fällt um 0,5 Prozent auf 1.272 Dollar.

Auch für die US-Anleihen geht es leicht nach unten. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduziert sich um 1,5 Basispunkte auf 2,43 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,23 0,8 2,22 103,1 5 Jahre 2,22 1,2 2,21 29,5 7 Jahre 2,32 1,5 2,31 7,5 10 Jahre 2,43 1,5 2,42 -1,3 30 Jahre 2,84 0,8 2,84 -22,3 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo, 17:05 % YTD EUR/USD 1,1158 -0,09% 1,1148 1,1167 -2,7% EUR/JPY 123,24 +0,24% 122,78 122,77 -2,0% EUR/CHF 1,1274 +0,10% 1,1274 1,1263 +0,2% EUR/GBP 0,8761 -0,15% 0,8770 0,8768 -2,7% USD/JPY 110,45 +0,33% 110,14 109,94 +0,7% GBP/USD 1,2738 +0,08% 1,2710 1,2735 -0,2% Bitcoin BTC/USD 7.870,25 -2,30% 7.909,75 7.792,75 +111,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,40 63,10 +0,5% 0,30 +35,1% Brent/ICE 72,37 71,97 +0,6% 0,40 +31,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.271,58 1.277,75 -0,5% -6,17 -0,9% Silber (Spot) 14,40 14,48 -0,5% -0,08 -7,1% Platin (Spot) 812,91 814,00 -0,1% -1,09 +2,1% Kupfer-Future 2,72 2,73 -0,2% -0,01 +3,1% ===

