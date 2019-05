ROUNDUP 2: Neue Preisstrategie soll Ceconomy voran bringen

DÜSSELDORF - Eine neue Preisstrategie soll dem kriselnden Elektronikhändler Ceconomy mit den Tochterunternehmen Media Markt und Saturn neuen Schwung geben. Ceconomy-Finanzvorstand Karin Sonnenmoser kündigte am Dienstag an, ab dem Sommer werde der Handelsriese in Deutschland eine auf Datenanalyse und künstliche Intelligenz gestützte, zentrale Preisgestaltung einführen. "So wollen wir unseren Wettbewerbern stets einen Schritt voraus sein", sagte die Managerin.

Elliott zieht Antrag auf Beherrschungsvertrag bei Uniper zurück

LONDON - Einen Tag vor der Hauptversammlung des Energiekonzerns Uniper zieht der Hedgefonds Elliott seinen Antrag auf Abschluss eines Beherrschungsvertrags zurück. Das teilte der Finanzinvestor, der zuletzt mit knapp 18 Prozent an den Düsseldorfern beteiligt war, am Dienstag in London mit. Elliott hatte Ende März gefordert, dass Uniper einen Beherrschungsvertrag mit seinem finnischen Großaktionär Fortum vorbereiten soll. Darüber sollte die am Mittwoch stattfindende Hauptversammlung abstimmen. Die Aktie fällt nach der Ankündigung um knapp 5 Prozent.

US-Baumarktkette Home Depot trotzt schlechtem Wetter im ersten Quartal

ATLANTA - Die US-Baumarktkette Home Depot sieht sich nach einem Umsatz- und Ergebniszuwachs im ersten Quartal auf Kurs zu den Jahreszielen. "Trotz des schlechten Wetters im Februar und im Vergleich zum Vorjahr gestiegener Bauholz-Preise sind wir zufrieden mit der grundsätzlichen Entwicklung in unserem Kerngeschäft", sagte Konzernchef Craig Menear laut Mitteilung vom Dienstag in Atlanta. Zudem zahlten sich getätigte strategische Investitionen weiterhin aus, betonte der Manager.

Merck & Co will US-Krebsspezialisten Peloton Therapeutics kaufen

KENILWORTH/DALLAS - Der US-Pharmariese Merck & Co stärkt sich durch eine Übernahme im Krebsgeschäft. Für bis zu 2,2 Milliarden US-Dollar will sich der Konzern das US-Biotechnologieunternehmen Peloton Therapeutics einverleiben. Damit sichert sich Merck & Co gleichzeitig einen vielversprechenden Medikamentenkandidaten für eine neuartige Krebstherapie, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten.

FCC-Chef für T-Mobile/Sprint-Deal - Kreise: DOJ wohl dagegen

BELLEVUE/NEW YORK - Im Ringen um die Übernahme des US-Telekom-Konzerns Sprint könnte die Telekom-Tochter T-Mobile US zwischen die Fronten mehrerer US-Genehmigungsbehörden geraten. Kreisen zufolge tendiert das Justizministerium (DOJ) in Washington dazu, den Kauf trotz Zugeständnissen der beiden Unternehmen abzulehnen. Die für die Kartellaufsicht zuständige Behörde halte die Angebote der Konzerne nicht für ausreichend, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf eine mit der Überprüfung vertraute Person.

ROUNDUP: Evotec will US-Biologika-Experten übernehmen - Aktie legt zu

HAMBURG/SEATTLE - Das Biotech-Unternehmen Evotec stärkt sich durch eine weitere Übernahme. Die Hamburger wollen für bis zu 90 Millionen Dollar (rund 81 Mio Euro) in bar den US-Biologika-Experten Just Biotherapeutics vollständig übernehmen. Der MDax-Konzern verspricht sich davon erhebliche neue Geschäftsmöglichkeiten. Der Evotec-Vorstand deutete daher auch eine Überarbeitung seiner Prognosen an. Die Investoren zeigten sich erfreut: Kurz nach dem Handelsstart am Dienstagmorgen legte die Aktie zeitweise um fast vier Prozent zu.

Bayer: Umstrittene Monsanto-Listen gab es wohl in mindestens sieben EU-Ländern

LEVERKUSEN - Der US-Konzern Monsanto hat vor der Übernahme durch Bayer offenbar nicht nur in Frankreich umstrittene Listen mit Kritikern und Unterstützern erstellen lassen. Nach aktuellem Stand werde von Listen in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien und Großbritannien ausgegangen, teilte Bayer am Dienstag in Leverkusen mit. Die von Bayer beauftragte Anwaltskanzlei Sidley Austin soll nun untersuchen, ob es in weiteren Ländern derartige Listen gegeben hat. "Es ist uns wichtig, die Aufklärung des Sachverhaltes voranzutreiben," schrieb Bayer-Chef Werner Baumann Ende der vergangenen Woche in einem offenen Brief an den Deutschen Bundestag.

Mietervereine sollen Vermieter für Wucher-Inserate abmahnen können

BERLIN - Mietervereine sollen künftig selbst dagegen vorgehen können, dass Vermieter Wohnungen zu überhöhten Preisen anbieten. Justizministerin Katarina Barley (SPD) will Inserate für Wohnungen mit Wucherpreisen verbieten - und Mitbewerbern sowie Mietervereinen die Möglichkeit zum Einschreiten geben. Das geht aus einem Gesetzentwurf vor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über den die "Berliner Zeitung" (Dienstag) berichtete. Unangemessen hoch sind demnach Mieten, die in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt die ortsüblichen Entgelte um mehr als ein Fünftel übersteigen.

ROUNDUP/Studie: Digitalisierung heizt Wettbewerb in Banken-Branche an

BERLIN - Die Treue zur eigenen Hausbank bröckelt im Zuge der Digitalisierung laut einer aktuellen Studie - und das dürfte für viele Geldinstitute zu einem verschärften Wettbewerb führen. Habe noch vor einem Jahr gerade einmal jeder dritte Bundesbürger (34 Prozent) schon einmal sein Stamm-Giro-Konto gewechselt, sei der Anteil inzwischen auf 41 Prozent gestiegen, ergab eine repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Auch reine Online-Banken werden attraktiver. So gaben 14 Prozent der Befragten an, das Hauptkonto bereits bei einem dieser Anbieter zu haben, 2018 waren es noch 9 Prozent.

Weitere Meldungen

-United Internet und Drillisch reduzieren Dividende wegen Lizenzauktion

-Telecom Italia mit weniger Umsatz und Gewinn - Nettoverschuldung verringert

-Investitionen belasten Gewinn des Autozulieferers Webasto

-Strom in Deutschland EU-weit besonders teuer

-Airbus rüstet kleinsten Passagierjet A220 für weitere Strecken

-Segula sieht sich am Opel-Stammsitz startklar - über 1000 Bewerbungen

-Fluglinie SAS bekommt keine Entschädigung für Pilotenstreik

-ROUNDUP: Deutsche Industrie will zum Mond - Mehr Geld für Raumfahrt gefordert

-Eon steckt 2,5 Milliarden Euro in Netzausbau für E-Mobilität

-Alitalia streicht wegen Streiks Hälfte der Flüge

-Tarifverhandlungen für private und öffentliche Banken stocken

-2022 soll erste BASF-Anlage an neuem China-Standort in Betrieb gehen

-BVB-Chef Watzke sagt Bayern den Kampf an: 'Ambitionierter auftreten'

-ROUNDUP: Per Brennstoffzelle durch den Taunus - RMV bestellt Wasserstoff-Züge

-ROUNDUP/Experten: Künstliche Intelligenz bietet Medien viele Chancen

-EU-Staaten geben endgültig grünes Licht für Verbot von Einmal-Plastik

-Kampf gegen Müll: Umweltministerin will Einwegbecher teurer machen

-Bundesverwaltungsgericht verschiebt Entscheidung zum Kükentöten

-Restaurantkette von Starkoch Jamie Oliver ist insolvent°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha

AXC0182 2019-05-21/15:20