Die NordLB hat das Kursziel für Rheinmetall nach Quartalszahlen von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autozulieferer und Rüstungskonzern habe die Erwartungen der Marktteilnehmer beim Umsatz leicht und bei den Ergebnisgrößen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf positive Aussagen des Vorstandschefs zur künftigen Auftragsentwicklung. Auch Akquisitionen könnten in den nächsten Quartalen für weiteres Wachstum sorgen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 14:24 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2019 / 14:28 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2019-05-21/15:29

ISIN: DE0007030009