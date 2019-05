Original-Research: Francotyp-Postalia Holding AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu Francotyp-Postalia Holding AG Unternehmen: Francotyp-Postalia Holding AG ISIN: DE000FPH9000 Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2019 Empfehlung: Kaufen seit: 21.05.2019 Kursziel: 4,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 25.09.2017, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Verhaltener Jahresauftakt Der Start in das laufende Geschäftsjahr 2019 fiel für die Francotyp-Postalia Holding AG (FP) durchwachsen aus. Während der Konzern im Kerngeschäft mit Frankier- und Kuvertiersystemen weiter Marktanteile hinzugewinnen und im Wachstumsbereich Software kräftig zulegen konnte, belasteten die nach wie vor schwächelnden Mail Services das Zahlenwerk. Wir gehen davon aus, dass auch das zweite Quartal insgesamt noch eher verhalten verlaufen wird. Insofern dürfte auf der Investorenseite momentan noch etwas Geduld gefordert sein. Für die Zielerreichung im laufenden Jahr kommt es nun darauf an, dass sich die für die zweite Jahreshälfte avisierten Umsatz- und Ergebnissteigerungen tatsächlich in dem erwarteten Maße einstellen. Dabei gehen wir im Stammgeschäft auch von Nachholeffekten im Zuge der anstehenden Markteinführung der PostBase Vision aus. Laut Unternehmensangaben fiel das bisherige Feedback zu dem neuen Frankiersystem überaus positiv aus. Bei den Mail Services prognostiziert der FP-Vorstand ??" auch infolge der geplanten Portoerhöhungen der Deutschen Post AG ??" für das zweite Halbjahr die Trendwende. Im Software-Bereich sollten vor allem der erfolgte internationale Launch der e-Signaturlösung FP Sign sowie der weitere Ausbau des IoT-Bereichs zunehmend steigende Umsatz- und Ergebnisbeiträge beisteuern. Positiv zu berücksichtigen sind nach wie vor auch die starke Marktstellung sowie der hohe Bekanntheitsgrad der Marke Francotyp-Postalia. Dabei wurde dem Traditionsunternehmen Anfang Februar dieses Jahres von DEUTSCHLAND TEST (www.deutschlandtest.de) für den ersten Platz in der Branche ??zWerkzeug- & Gerätefertigung" das Prädikat ??zExzellente Kundenberatung" verliehen. Darüber hinaus erhielt FP jüngst zum zweiten Mal die Auszeichnung ??zProduct-Design" des Red Dot Award. Erstmalig hatte die Gesellschaft den Design-Wettbewerb in 2012 mit der PostBase gewonnen, nunmehr wurde das IoT-Gateway von FP prämiert. Wenngleich wir nach dem verhaltenen Jahresauftakt unsere Schätzungen vor allem auf der Ertragsseite zurückgenommen haben, bleiben wir vom Geschäftsmodell der Berliner mit einem hohen Anteil wiederkehrender und damit gut skalierbarer Erlöse überzeugt. Gleichwohl erscheinen uns die mittelfristigen Unternehmensziele ab 2020 derzeit sehr ambitioniert. Im Blick behalten sollte man auch die nicht in der Guidance enthaltene Wechselkursentwicklung des Euro insbesondere zum US-Dollar. Bei Zugrundelegung unserer Prognosen für 2020 wird die FP-Aktie aktuell lediglich mit einem KGV von 5,4 bewertet. Die Dividendenrendite könnte von 0,9 Prozent für 2018 auf 3,5 Prozent für 2019 steigen. Auf dieser Basis nehmen wir in der derzeit noch andauernden Transformationsphase zwar unser Kursziel für die FP-Aktie momentan auf 4,00 Euro zurück, stufen das Papier aber auf dem aktuellen Kursniveau weiterhin als ??zKauf" vor allem für den längerfristig orientierten Investor ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18121.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

