Die Finanzwirtschaft soll abseits der klassischen Bankenbranche stärker kontrolliert werden.

EZB-Vizepräsident Luis de Guindos fordert eine stärkere Kontrolle von Finanzunternehmen abseits der klassischen Bankenbranche. Dieser Teil der Finanzwirtschaft gewinne immer mehr an Bedeutung und es würden dort größere Risiken eingegangen, sagte de Guindos am Dienstag auf einer Veranstaltung in London laut Redetext.

"Wir brauchen eine aktive Überwachung der Nichtbanken im Finanzsektor, auch aus einer systemweiten Perspektive." Möglichweise seien dazu auch neue ...

