=== 07:00 DE/Ado Properties SA, Ergebnis 1Q, Berlin 08:00 GB/Marks & Spencer plc, Jahresergebnis, London 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:15 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Widerspruch gegen Eigenbedarfskündigung, Karlsruhe 09:30 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin *** 10:00 DE/Daimler AG, HV, Berlin *** 10:00 DE/Commerzbank AG, HV, Wiesbaden *** 10:00 DE/Uniper SE, HV, Düsseldorf 10:00 DE/Symrise AG, HV, Holzminden 10:00 DE/Morphosys AG, HV, Planegg 10:00 DE/Zalando SE, HV, Berlin 10:00 DE/PNE AG, HV, Cuxhaven 10:00 DE/Patrizia Immobilien AG, HV, Augsburg 10:00 DE/MAN SE, HV, München 10:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV, Würzburg 10:00 DE/Vossloh AG, HV, Düsseldorf 10:00 DE/Alstria Office Reit-AG, HV, Hamburg 10:00 DE/Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, PK zur Aufnahme von Nachhaltigkeit ins Grundgesetz, Berlin 10:00 IT/Istat, Veröffentlichung Wirtschaftsausblick 10:30 DE/Aareal Bank AG, HV, Wiesbaden 10:30 DE/Otto Group, BI-PK, Hamburg 10:30 DE/BDI, BDA, Vorstellung "MINT-Frühjahrsreport 2019" zur Fachkräfte-Lücke, Berlin 10:30 DE/Weltverkehrsforum der OECD, Auftakt-PK zu Jahrestreffen, Teilnahme u.a. von Bundesverkehrsminister Scheuer und den Verkehrsministern Chao (USA) und Xiaopeng Li aus China (bis 24.5), Leipzig *** 10:30 GB/Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Adva Optical Networking SE, HV, Meiningen *** 11:00 GB/Deutsche Börse AG, Investor Day, London 11:00 DE/Medigene AG, HV, München 11:00 DE/CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer, Rede beim Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft, Berlin 11:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme an der 11. Nationalen Maritime-Konferenz, Friedrichshafen 11:30 DE/EZB-Direktor Praet, Teilnahme an Panel zu "Challenges to the single monetary policy and ways forward" bei Kolloquium zu seinen Ehren anlässlich seines Ausscheidens als EZB-Chefvolkswirt, Frankfurt 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), HV, Offenburg 14:30 DE/bet-at-home.com AG, HV, Frankfurt 15:00 DE/PK Bundesaußenminister Maas, Portugals Außenminister Santos Silva, Sloweniens Außenminister Cerar nach Treffen zu Vorbereitung der gemeinsamen Trio-EU-Ratspräsidentschaft 2020/2021 und aktuellen außenpolitischen Fragen, Berlin 16:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC), New York *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 30. April/1. Mai - US/Fed, Reden von Atlanta-Fed-Präsident Bostic und Dallas-Fed-Präsident Kaplan (beide 2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei Konferenz zu "Technology-Enabled Disruption" - DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2019 09:20 ET (13:20 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.