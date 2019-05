Mainz (ots) - Woche 21/19 Donnerstag, 23.05.



22.15 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann Bitte Ergänzung beachten: Zu Gast: Sabine Rückert



(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.40 Uhr und die Ausstrahlung am Sonntag, 26.05.2019 beachten.)



Woche 23/19 Mittwoch, 05.06.



Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:



23.25 Aktenzeichen XY... ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe (ZDF 20.15 Uhr)



0.55 Wilsberg 90 - 60 - 90 (von 20.15 Uhr)



2.25 Gätjens großes Kino



2.30 Terra X Ein Tag im Mittelalter



3.15 Terra X Imperium der Päpste Flammen über Rom



4.00 Terra X Wege aus der Finsternis - Europa im Mittelalter Von Rittern und Turnieren



4.45 Frag den Lesch Unerfüllte Träume: Reisen durch Raum und Zeit (vom 13.10.2013)



(Die Sendung "Terra Xpress: Es sollte doch nur ein Ausflug werden" entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.00 Uhr wie vorgesehen.)







Woche 24/19 Samstag, 08.06.



Bitte Programmänderungen beachten:



4.25 Terra Xpress In letzter Sekunde (vom 21.7.2012)



(Die Sendung "Terra Xpress: Augen auf beim Ferienspaß" entfällt. Weiterer Ablauf ab 4.55 Uhr wie vorgesehen.)







