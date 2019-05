Neuer Vertriebsexperte soll Präsenz der Telematiksparte für Trucks und Trailer in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter ausbauen Carsten Holtrup (48) ist der neue Vice President Transportation Sales Europe bei ORBCOMM. Mit dieser Berufung will der international führende Anbieter industrieller IoT-Lösungen seine starke Marktposition in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter ausbauen. Neben der Betreuung bestehender Kunden gehört zu den vorrangigen Aufgaben des erfahrenen Telematik- und IoT-Profis, dem steigenden Bedarf an bewährten ORBCOMM-Flottenmanagementlösungen für LKW, Busse, Kühl- und Trockenanhänger sowie intermodale Container durch den Aufbau von Vertriebsteams gerecht zu werden. Seit der Integration von Blue Tree Systems und Euroscan in die ORBCOMM-Gruppe 2017 hat das Interesse europäischer Speditions- und Logistikunternehmen an Asset-Tracking-Lösungen von ORBCOMM stark zugenommen. Als diplomierter Betriebswirt verfügt Carsten Holtrup über mehr als 22 Jahre Marketing- und Vertriebserfahrungen in den Bereichen Logistik, Telematik und IoT, die er in leitenden Positionen bei Transportmanagement- und Telematiklösungsanbietern sammeln konnte. Zuletzt verantwortete er für einen kalifornischen GPS-Anbieter neun Jahre lang den Vertrieb von LKW-Telematiklösungen in Europa. âEURzDas durchweg positive Feedback der von mir bereits besuchten Kunden und die geballte Kompetenz des Teams machen mich sehr zuversichtlich, die Präsenz von ORBCOMM im DACH-Markt erfolgreich zu forcieren. Ebenso freut mich das steigende Interesse von kleinen, mittleren wie großen Speditions- und Logistikunternehmen, mit denen wir auf der transport logistic erste Gespräche vereinbart haben. Denn ein durchgängiges und intelligentes Asset-Tracking ist keine Frage der Unternehmensgröße', so Carsten Holtrup. ORBCOMM auf der transport logistic (4.-7. Juni 2019): Messe München / Halle A3, Stand 622 Weitere Informationen: ORBCOMM Inc., Sue Rutherford Ontario, CANADA Tel.: +1 613.254.5269 rutherford.sue@orbcomm.com www.orbcomm.com Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH, Uwe Taeger Magirusstraße 33, D-89077 Ulm Tel.: +49 731 96 287-31 Fax: +49 731 96 287-97 ut@press-n-relations.de www.press-n-relations.de ORBCOMM Inc. Als weltweit führendes Unternehmen und Innovator im Bereich des industriellen Internet der Dinge bietet ORBCOMM (Nasdaq: ORBC) praxiserprobte Lösungen, die Unternehmen mit ihren Assets verbinden, um Transparenz und betriebliche Effizienz zu steigern. Die breite Lösungspalette zur Anlagenüberwachung und -steuerung, umfasst lückenlose Satelliten- und Mobilfunkverbindungen, einzigartige Hardware und leistungsstarke Anwendungen, die alle durch einen umfassenden Kundensupport von der Installation über die Bereitstellung bis hin zum Kundendienst unterstützt werden. Zum vielfältigen Kundenstamm von ORBCOMM gehören führende OEM, Lösungsanbieter und Vertriebspartner aus den Bereichen Transport, Lieferkette, Lagerhaltung und Inventar, Schwerlastgeräte, Seefahrt, natürliche Ressourcen und Behörden. Weitere Informationen finden Sie unter www.orbcomm.com. Dies ist eine Pressemitteilung der ORBCOMM Inc., die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

