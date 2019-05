Wien (www.fondscheck.de) - Wie Morningstar im gerade erschienenen "Fund Flows Commentary - United States" berichtet, welcher der "e-fundresearch.com" Redaktion vorliegt, verfügen zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten passive U.S. Aktienfonds über das de facto gleiche Volumen wie ihre aktiven Mitbewerber: 4,3 Billionen US-Dollar, so die Experten von "e-fundresearch.com". ...

