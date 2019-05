Am US-Markt dominierten gestern die roten Vorzeichen. Die Verluste beim Dow Jones hielten sich mit 0,3 Prozent jedoch noch in Grenzen. Der Nasdaq 100 gab fiel deutlicher um 1,7 Prozent nach. Der S&P 500 verlor 0,6 Prozent.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Apple, Tesla, Amazon, Alibaba, Baidu, Shopify und Microsoft. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.