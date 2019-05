Weltweit fließen immer mehr Dividenden. Im ersten Quartal stiegen die Ausschüttungen um 7,8% auf den Rekordwert von 263,3 Milliarden Dollar. Der britische Vermögensverwalter Janus Henderson erwartet in diesem Jahr weltweit Dividendenzahlungen in Höhe von 1,43 Billionen Dollar. Du musst nur Aktien besitzen, dann kannst du von dem Geldregen profitieren. Selbst die einst zurückhaltenden Japaner schütten […] Im Original hier erschienen: Dividenden sprudeln weltweit in Rekordhöhe. Aber Vorsicht vor grünen Aktien

