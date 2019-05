Eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey enthüllt: Die Sparkassen verdienen besser als die deutschen Privatbanken. International wird der deutsche Bankensektor aber deutlich abgehängt - aus mehreren Gründen.

Die gute Nachricht zuerst: Die deutschen Banken haben in den vergangenen Jahren eine "Gesundung ihrer Geschäftsmodelle und Bilanzen erzielt", so ein Ergebnis einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung McKinsey & Company. Vergleichsweise am fittesten sind demnach die Sparkassen und Genossenschaften, die in den vergangenen Jahren auf ihr Kapital eine Rendite von im Durchschnitt zehn Prozent erzielt haben (sogenannter Return on Equity/RoE). Zwergenhafte Renditen erzielen dagegen die Privatbanken hierzulande: Der Return on Equity lag laut McKinsey in den vergangenen Jahren bei nicht einmal mehr einem Prozent.

Kaum Ertragsbeitrag von Privatbanken

Die Privatbanken stünden damit nur noch für ein Fünftel der im Sektor insgesamt erzielten Gewinne. Dabei ist etwa die Deutsche Bank nach wie vor ein Schwergewicht, bringt sie doch mit 1,44 Milliarden Euro Bilanzsumme per 31. März 2019 sogar mehr auf die Waage als alle deutschen Sparkassen gemeinsam, die per Jahresende 2018 auf eine Bilanzsumme über 1,24 Milliarden Euro kamen. Deutlich besser als die Privathäuser um die Deutsche Bank und Commerzbank schnitten sogar Bausparkassen ...

