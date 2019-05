E.on rüstet sich für die neue Energiewelt. Nach der Innnogy-Übernahme will sich der Versorger auf Netze und Kundendienstleistungen konzentrieren. Elektromobilität, Solarcloud oder intelligente Stromzähler sollen dann für Wachstum sorgen. Der Konzern will jetzt Milliarden in den Netzausbau stecken, um sich für den Durchbruch der E-Autos zu wappnen.

