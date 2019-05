Mit Kursen unter 12.000 Punkten waren einige Anleger verunsichert. Aus diesem Grund melde ich mich am heutigen Tag zum DAX-Ausblick zu Wort. Dieser beliebte Aktienindex hat es einmal wieder nicht leicht. Der Blick auf die Nachrichtenlage erklärt ohne Probleme, was unser Börsenbarometer gerade so durchmacht. Da hätten wir: Den Zollstre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...