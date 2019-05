EMX Royalty baut seine Beteiligungen in der Goodpaster-Bergbauregion in Alaska aus und investiert zudem in den Übernahmekandidaten Corvus Gold.

EMX Royalty (1,64 CAD | 1,09 Euro; CA26873J1075) erwarb erst vor kurzem eine Gebührenbeteiligung an Millrock Resources bezüglich der Region Goodpaster in Alaska, wo sich das berühmte Pogo-Projekt befindet. Nun hat EMX seine Präsenz erweitert. EMX erwarb für 350.000 CAD eine Gebührenbeteiligung an den Projektbeteiligungen von Corvus Gold (1,60 CAD | 1,04 Euro; CA2210131058 in Alaska und zeichnet zudem im Volumen von 900.000 CAD eine Privatplatzierung des kanadischen Goldexplorers vollständig.

Die Vereinbarung im Einzelnen

EMX erwirbt damit zwei Drittel der NSR (Net Smelter Returns)-Gebühr von Corvus Gold am Konzessionsgebiet West Pogo WPX, das 3 Prozent auf Edelmetalle und 1 Prozent auf Basismetalle ausmacht. Ein Drittel der Gebührenbeteiligung verbleibt bei Corvus. Bezüglich des Projektes LMS geht die NSR-Gebühr in Höhe von 3 Prozent auf Edelmetalle und 1 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...