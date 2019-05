VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft: Aufsichtsrat stellt den Jahresabschluss 2018 fest, beschließt Umwandlung der VERIANOS Real Estate AG und bestellt neuen Vorstand DGAP-Ad-hoc: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft: Aufsichtsrat stellt den Jahresabschluss 2018 fest, beschließt Umwandlung der VERIANOS Real Estate AG und bestellt neuen Vorstand 21.05.2019 / 16:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aufsichtsrat stellt den Jahresabschluss 2018 fest, beschließt Umwandlung der VERIANOS Real Estate AG und bestellt neuen Vorstand. Frankfurt am Main, 21. Mai 2019 - Vorstand und Aufsichtsrat der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft haben entschieden, dass die Gesellschaft im Wege des Formwechsels in die etablierte Rechtsform der Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea, SE) umgewandelt werden soll. Dabei soll an die Stelle der bisherigen zweigliedrigen Organisation bestehend aus Vorstand und Aufsichtsrat eine monistische Führungsstruktur mit einem Verwaltungsrat treten. Die formwechselnde Umwandlung setzt unter anderem voraus, dass die Hauptversammlung der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft dem Umwandlungsplan zustimmt und die im Umwandlungsplan enthaltene Satzung der zukünftigen VERIANOS SE genehmigt, in der die Mitglieder des ersten Verwaltungsrats bestellt werden sollen. Vorstand und Aufsichtsrat werden der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung entsprechende Beschlussvorschläge unterbreiten. Die Eintragung und damit das Wirksamwerden der formwechselnden Umwandlung setzen ferner voraus, dass das zeitgleich einzuleitende Verfahren zur Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der zukünftigen SE abgeschlossen bzw. beendet ist. Mit der neuen Führungsstruktur soll den deutlich gestiegenen operativen Anforderungen durch ein künftig breiteres Produkt- und Fondsspektrum sowie als nunmehr vollregulierter AIF Manager Rechnung getragen werden. Das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2018 wurde mit einem Konzernjahresüberschuss in Höhe von EUR 1.744.545,27 festgestellt und liegt damit rd. 9% unterhalb des Vorjahresergebnisses. Hierin spiegelt sich insbesondere die aktuelle Marktsituation in Deutschland wider, die aufgrund der historisch hohen Nachfrage vieler Anleger nach Immobilien nur noch wenige Kaufgelegenheiten für einen Value-Investor zulässt. Nach der derzeitigen Übergangsphase plant VERIANOS mit der bereits eingeleiteten geographischen und produktbezogenen Diversifikation in den nächsten Jahren wieder eine deutliche Ausweitung der Investment- und Geschäftsaktivitäten. Mit Wirkung vom 01.07.2019 wurde darüber hinaus Tobias Bodamer als weiteres Vorstandsmitglied bestellt. Nach Stationen bei KPMG und Dresdner Kleinwort in Frankfurt sowie in London war Herr Bodamer zuletzt als Managing Director und Head of Syndicate & Sales bei der IKB Deutsche Industriebank AG in Düsseldorf tätig. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit bei VERIANOS wird in der Betreuung und dem Ausbau des Dienstleistungs- und Kundenportfolios im Bereich institutioneller und privater Investoren liegen. Kontakt: Weitere Informationen zur VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft finden Sie unter www.verianos.com. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. IR-Kontakt: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft Investor Relations Bethmannstr. 56 60311 Frankfurt am Main Deutschland T +49 221 20046100 F +49 221 20046140 Mail: ir@verianos.com Unternehmenskontakt: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft Gürzenichstr. 21 50667 Köln Deutschland T +49 221 20046100 F +49 221 20046140 Mail: enquiries@verianos.com 21.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft Gürzenichstraße 21 50667 Köln Deutschland Telefon: +49 221 20046100 Fax: +49 221 20046140 E-Mail: ir@verianos.com Internet: www.verianos.com ISIN: DE000A0Z2Y48 WKN: A0Z2Y4 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 814107 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 814107 21.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A0Z2Y48 AXC0205 2019-05-21/16:36