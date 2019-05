München/Haar (ots) -



Ab sofort ist SToK, der Cold Brew Coffee mit weniger Säure und Bitterstoffen im Vergleich zu herkömmlichem Kaffee, in drei unterschiedlichen Geschmacksrichtungen im Kühlregal erhältlich: SCHWARZ, MOCHA & VANILLE-GESCHMACK. SToK begleitet Kaffee-Fans unterwegs und ist auch als zuckerfreie Alternative erhältlich.



Im Sommer einen leckeren kalten Kaffee zu finden kann zu einer wahren Herausforderung werden. Oft enthalten die Produkte sehr viel Zucker oder die Bohnen wurden in der Hitze nahezu verröstet. Das Ergebnis: Saurer Geschmack und zu viele Bitterstoffe.



Ab Mai 2019 rettet SToK den guten Geschmack und lanciert einen Cold Brew Coffee für unterwegs. Cold Brew ist ein Trend aus den USA: Wie der Name schon verrät, wird die Kaffeevariante mit kaltem statt mit warmem Wasser zubereitet und benötigt einige Stunden Ziehzeit. Dadurch enthält Cold Brew Coffee weniger Säure und Bitterstoffe als herkömmlicher Kaffee und überzeugt mit einem ausgewogenen Geschmack.



Auch SToK braucht Zeit: Für den einmaligen Cold Brew Taste ziehen die Bohnen zehn Stunden in kaltem Wasser. Dadurch erhält SToK seinen kräftigen aber gleichzeitig runden, milden Geschmack. Ein weiteres Plus: SToK gibt es sowohl zuckerfrei als auch als MOCHA-Variante und mit VANILLEGESCHMACK. Beide Sorten mit Geschmack kommen mit 30 Prozent weniger Zucker als typische kalt-extrahierte Kaffeegetränke im Handel aus.



Bei SToK ist der Name Programm: Der Markenname kommt vom englischen Ausdruck "to be stoked" - ein Zustand von freudiger Aufregung und Begeisterung.



SToK wird ab Mai 2019 ganzjährig in den drei Sorten SCHWARZ ZUCKERFREI, VANILLEGESCHMACK WENIGER ZUCKER und MOCHA WENIGER ZUCKER in einer 230ml-Einzelpackung erhältlich sein. Die UVP liegt bei 1,99 Euro.



Der Cold Brew Coffee ist deutschlandweit z.B. bei ausgewählten On-the-go-Shops wie Yorma's, im Lebensmitteleinzelhandel bei Kaufland, Globus, Bünting und Metro sowie in ausgewählten Edeka und Rewe Märkten verfügbar.



Auf einen Blick: Produktname: SToK Cold Brew Coffee Markteinführung: Mai 2019 Sorten: SCHWARZ, VANILLEGESCHMACK, MOCHA Verpackungseinheit: 230ml-Einzelpackung UVP (unverbindliche Preisempfehlung: 1,99 Euro Verfügbarkeit: deutschlandweit bei ausgewählten On-the-go-Händlern wie Lekkerland, deutschlandweit bei ausgewählten On-the-go-Shops wie Yorma's, deutschlandweit im LEH bei Kaufland, Globus, Bünting und Metro, in ausgewählten Edeka und Rewe Märkten



Die Danone GmbH mit Sitz in Haar bei München produziert Joghurt- und andere Milchfrischeprodukte in den Molkereien Rosenheim und Ochsenfurt. Beliebte Marken von Danone sind beispielsweise Actimel, Activia, Dany und FruchtZwerge.



