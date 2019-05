Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten hält die freundliche Stimmung auch am Dienstagnachmittag an. Der DAX steigt um 0,7 Prozent auf 12.119 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,3 Prozent auf 3.380 Punkte.

Händler sprechen von einer Erholung nach dem Abverkauf vom Montag. Angeführt wird der Aufschwung von den Technologieaktien, weil die USA ihren Bann gegen den chinesischen Technologieriesen Huawei schon wieder lockern wollen. Der Boykott des chinesischen Technologiekonzerns hatte zu Wochenbeginn weltweit für Druck auf die Kurse von Technologieunternehmen gesorgt. In einer Verordnung, deren Veröffentlichung für Mittwoch geplant ist, wird das Handelsministerium nach eigenen Angaben eine auf 90 Tage befristete Lizenz für US-Exporte an Huawei und mehrere mit dem Konzern verbandelte Unternehmen zulassen.

Der Branchenindex der Technologietitel holt mit einem Plus von 1,3 Prozent rund die Hälfte der Vortagesverluste wieder auf. Auch die anderen europäischen Branchenindizes liegen im Plus, wenn auch nicht so stark.

Trotzdem sind die Erwartungen von Marktanalysten gedämpft: Zunächst erwarten viele Charttechniker im DAX einen Handel in der jüngsten Seitwärtsspanne zwischen gut 11.800 und knapp 12.500 Punkten. "Ein Ausbruch ist erst einmal nicht in Sicht", sagt ein technischer Analyst.

Wirecard an der Gewinnerspitze - Adidas auf Allzeit-Hoch

Die Gewinnerliste im DAX wird von Wirecard angeführt, die um 4 Prozent auf 149,60 Euro anziehen. "Der Bereich Zahlungsabrechnung wächst, und Wirecard läuft nun anderen Aktien wie Paypal hinterher", sagt ein Marktteilnehmer. Die Deutsche Bank hatte zudem Wirecard am Montag mit einem Kursziel von 200 Euro zum Kauf empfohlen.

Adidas steigen um 2,9 Prozent und markieren mit 258,15 Euro neue Rekordkurse. Adidas, Nike und andere Anbieter in den USA sind zuletzt gemeinsam gegen die Zölle auf in China gefertigte Schuhe vorgegangen. "Nun gibt es Hoffnung, dass die Trump-Regierung auch hier erst einmal einlenkt", so ein Händler. Jedoch ist der Umsatz viel geringer als zum Rekordkurs vor zwei Wochen. "Ohne Volumen-Unterstützung besteht immer die Gefahr eines Fehlausbruchs", sagt ein weiterer Marktteilnehmer.

Siemens steigen um 1,5 Prozent. Die Analysten der Credit Suisse haben die Aktie auf "Outperform" hochgestuft.

Thyssenkrupp mit AR-Sitzung fest

Thyssenkrupp ziehen um 1,9 Prozent an. "Sollte der Aufsichtsrat der Abspaltung der Aufzugssparte zustimmen, wird der Konglomeratsabschlag weiter ausgepreist", sagt ein Marktteilnehmer. Wegen dieser Entwicklung stünden auch VW mit Traton und Siemens mit den Gaskraftwerken im Blick. "Dem DAX wird die Entwicklung gut tun", so der Marktteilnehmer. Unter einer Sum-of-the-Parts-Betrachtung seien viele Konzerne an der Börse unterbewertet, die Summe der Teile sei also mehr wert als der Gesamtkonzern.

Deutsche Telekom geben um 0,4 Prozent nach. Das US-Justizministerium soll weiter Bedenken wegen der geplanten Fusion zwischen T-Mobile-US und Sprint haben.

Positive Interpretation der Ceconomy-Zahlen - Evotec stark

In der dritten geht es für Ceconomy nach der Zahlenvorlage um 5,4 Prozent nach oben. Bryan Garnier und Baader Helvea heben das deutlich besser als erwartet ausgefallene bereinigte operative Ergebnis hervor. Den Ausblick hat Ceconomy derweil bestätigt.

Evotec verteuern sich um gut 1 Prozent. Das Unternehmen wird für umgerechnet bis zu 81 Millionen Euro die in Seattle ansässige Just Biotherapeutics übernehmen.

Guter Jahresauftakt für Telecom Italia - Thomas Cook erholt

Leicht positiv werten die Analysten von Jefferies den Jahresauftakt von Telecom Italia. Das Unternehmen mache in allen Bereichen Fortschritte. Für die Aktie geht es um 2,5 Prozent nach oben.

Der Schweizer Spezialist für Hörsysteme Sonova (ehemals Phonak) kommt mit seinen Zahlen für das zweite Halbjahr 2018/19 ebenfalls gut an. Laut den Analysten von Jefferies liegen Umsatz, EBITA wie auch Gewinn je Aktie über den Erwartungen. Sonova gewinnen gut 6 Prozent.

Eine Kurserholung von 17 Prozent gibt es bei Thomas Cook. Die Aktie hatte zuletzt aber nach schwachen Quartalszahlen und einer Analystenstimme mit einem Kursziel von "Null" auch massiv Federn gelassen.

Aegon gewinnen mit einer Kaufempfehlung der ING gut 3 Prozent. Norsk Hydro ziehen um gut 6 Prozent an. Ein Bundesgericht in brasilianischen Belem hat das Produktionsembargo gegen die Norsk-Hydro-Tochter Alunorte aufgehoben.

Die Börse in Wien zeigt sich vom politischen Chaos in Österreich nach dem Auseinanderbrechen der Regierung wenig beeindruckt. Zwar hängt der ATX etwas hinterher, allerdings geht das zu großen Teilen auf das Konto des ex Dividende gehandelten Schwergewichts OMV, dessen Kurs um 2,8 Prozent fällt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.379,72 0,30 9,94 12,60 Stoxx-50 3.112,52 0,21 6,48 12,77 DAX 12.119,29 0,65 78,00 14,78 MDAX 25.518,63 0,14 36,49 18,21 TecDAX 2.869,65 1,08 30,70 17,12 SDAX 11.163,36 0,74 82,33 17,40 FTSE 7.325,09 0,19 14,21 8,66 CAC 5.372,55 0,26 13,97 13,57 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,08 0,01 -0,32 US-Zehnjahresrendite 2,42 0,00 -0,26 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo, 17:05 % YTD EUR/USD 1,1152 -0,15% 1,1148 1,1167 -2,7% EUR/JPY 123,29 +0,28% 122,78 122,77 -2,0% EUR/CHF 1,1275 +0,11% 1,1274 1,1263 +0,2% EUR/GBP 0,8766 -0,10% 0,8770 0,8768 -2,6% USD/JPY 110,57 +0,44% 110,14 109,94 +0,8% GBP/USD 1,2720 -0,06% 1,2710 1,2735 -0,3% Bitcoin BTC/USD 7.906,75 -1,84% 7.909,75 7.792,75 +112,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,92 63,10 -0,3% -0,18 +34,1% Brent/ICE 72,02 71,97 +0,1% 0,05 +30,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.271,14 1.277,75 -0,5% -6,61 -0,9% Silber (Spot) 14,40 14,48 -0,6% -0,08 -7,1% Platin (Spot) 812,25 814,00 -0,2% -1,75 +2,0% Kupfer-Future 2,73 2,73 -0,1% -0,00 +3,2% ===

