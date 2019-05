Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Gewinnschwung bei dem Billigflieger bleibe ungünstig, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wenn es Ryanair in dem Preiskampf schon so gehe, sollten sich Anleger aber erst recht die Frage stellen, wie gestandene Fluggesellschaften diese Entwicklung verkraften können. Er rechnet bei Ryanair mit einer Margenerholung und sieht dann Kurspotenzial./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 09:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2019 / 09:25 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-05-21/16:50

ISIN: IE00BYTBXV33