Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

SE0011089200 NetEnt AB 21.05.2019 SE0012455525 NetEnt AB 22.05.2019 Tausch 1:1

US68234L2079 Oncosec Medical Inc. 21.05.2019 US68234L3069 Oncosec Medical Inc. 22.05.2019 Tausch 10:1