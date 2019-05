Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Dienstagnachmittag etwas tiefer gezeigt. Die Rendite bei den dreißigjährigen Staatsanleihen stiegen. Der Kurs des Euro-Bund-Future gab ebenfalls leicht nach.Konjunkturseitig rückte am Nachmittag die Kauflaune der Verbraucher in der Eurozone in den Fokus, die sich im Mai etwas aufgehellt ...

