"Die Nachfrage ist der Kern des Problems", so Morgan Stanley in seiner neuen Studie. Das "normale" Kursziel von Morgan Stanley bleibt zwar unverändert bei 230 Dollar. Und in einem positiven Szenario (Bull-Case) kann sich Morgan Stanley weiterhin einen Anstieg auf 391 Dollar vorstellen. Doch für einen Paukenschlag sorgt das neue Bear-Case-Szenario der Analysten: Das Negativ-Ziel wurde von bisher 97 auf jetzt 10 Dollar gesenkt.

