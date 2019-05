Nike, Adidas und andere Schuhgiganten schießen scharf gegen Donald Trump. In einem Brief an den US-Präsidenten drängen sie ihn dazu, die Zölle für in China hergestellte Schuhe zu überdenken. Trotz der Schwierigkeiten gibt die Adidas-Aktie am Dienstag mächtig Gas - und klettert auf ein neues Rekordhoch.

