Die NordLB hat das Kursziel für Talanx nach Quartalszahlen von 38,50 auf 40,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Diese seien ordentlich gewesen und reihten sich damit in den Reigen guter Zahlen aus der Branche ein, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Erstversicherungssparten von Talanx hätten noch deutlich Luft nach oben./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 16:34 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2019 / 16:40 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-05-21/17:35

ISIN: DE000TLX1005