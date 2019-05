Die jüngste Eskalation im Handelsstreit zwischen USA und China hat dem asiatischen Internetgiganten Alibaba nur kurz geschadet. Dies zeigt zumindest der Blick auf den Aktienkurs (163,40 Euro; A117ME; US01609W1027). In den ersten zwei Mai-Wochen ging es an der Frankfurter Börse bei Alibaba um knapp 13% nach unten. Seit Montag hat sich der Aktienkurs schon wieder um gut 9% erholt. Unsere Stoppmarke bei 93,20 Euro war nie in Gefahr.Im Gegenteil. Anleger, die unserer Kaufempfehlung vom 20.12.18 gefolgt sind, liegen aktuell mit 30% im Plus. Und die Ausgangslage für eine neue Rallye ist gut. Am Mittwoch legte der Amazon-Rivale seine Q4-Zahlen vor. Der Erlös erhöhte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...