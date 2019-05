In den Tagen seit unserer letzten Kommentierung ging es im wahrsten Sinne des Wortes hoch her bei der Aktie von GW Pharmaceuticals. Angetrieben von fundamentalen Faktoren hebelte die Aktie die zuletzt thematisierte bullische Flaggenformation aus… Rückblick. In unserer Kommentierung vom 29.04. hieß es u.a. "[…] In den letzten Handelstagen stand die Oberseite der zuletzt thematisierten bullischen Flaggenformation ...

