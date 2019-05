Blackstone Resources AG (SWX: BLS; STU: 4BR, FRA: 4BR, BEB: 4BR) ("Blackstone") freut sich mitteilen zu können, dass ihre Tochtergesellschaft, die Blackstone Resources Chile SpA, Santiago de Chile, mit einem nationalen Partner eine exklusive strategische Allianz eingegangen ist um Minen-Konzessionen zu erforschen, welche Lithium Vorkommen aufweisen könnten. Diese Konzessionen befinden sich im Gebiet von Tarapaca, Chile, in der Nähe von bekannten Lithium Vorkommen.

Wir prüfen die verschiedenen Möglichkeiten technischer und geophysikalischer Analysen um das Potential dieser Konzessionen abschätzen zu können. Zusätzlich werden wir innerhalb der nächsten Monate die verschiedenen Entwicklungsschritte dieser Projekte und den benötigten Zeitraum festlegen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die notwendigen Untersuchungen und Entwicklungen raschmöglichst vorzunehmen. Eine weitreichende Erforschung wird mit potenziellen industriellen Partnern aus Nord-Amerika, Europa und Asien vorgenommen.

Das Management der Blackstone Resources AG ist begeistert, dass dieses Resultat, in dem wir ein grosses Potential sehen, erreicht wurde. Zusätzlich prüfen wir weitere Investment-Möglichkeiten in Chile um andere Konzessionen zu erwerben oder um kurzfristig mit lokalen Partnern mit Lithium zu handeln.

Blackstone Resources AG

Blackstone Resources AG ist eine schweizerische Holdinggesellschaft mit Sitz in Baar, Kanton Zug, die sich auf den Bereich Primärmetalle für den Batteriemarkt konzentriert. Darüber hinaus errichtet, entwickelt und betreibt sie Raffinerien für Gold und Batteriemetalle. Sie bietet direkte Beteiligungen an richtungweisenden Batteriemetalle an, da aufgrund der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen grosse Mengen dieser Metalle wie Kobalt, Molybdän, Graphit und Lithium benötigt werden. Blackstone Resources hat zudem ein Forschungsprogramm über neue Batterietechnologie gestartet.

Für weitere Informationen konsultieren Sie www.blackstoneresources.ch

