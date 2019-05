Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker von 10,50 auf 12,25 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Nach Abschluss des äußerst unerfreulichen Geschäftsjahres 2018/19 habe der Zuckerproduzent zumindest im ersten Halbjahr 2019/20 noch ein ganz hartes (Zucker-)Brot zu kauen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Schrittweise Besserung dürfte ab dem zweiten Halbjahr 2019/20 einsetzen. Angesichts einiger noch bestehender Fragezeichen sei es noch zu früh, die sich objektiv abzeichnenden Verbesserungen am Zuckermarkt schon als nachhaltige Trendwende zu adeln./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 16:53 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2019 / 16:57 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007297004