Am Dienstag ist an den europäischen Börsen wieder etwas Erleichterung in puncto Handelsstreit spürbar gewesen. Der EuroStoxx 50 rückte um 0,50 Prozent auf 3386,51 Punkte vor, nachdem die USA die am Vortag verhängten Sanktionen gegen den chinesischen Netzwerkausrüster und Smartphone-Hersteller Huawei wieder etwas gelockert hatten. Am Montag hatten die Sanktionen die Börsen weltweit belastet.

Der französische Cac 40 erholte sich am Dienstag um 0,50 Prozent auf 5385,46 Punkte. In London stieg der FTSE 100 um 0,25 Prozent auf 7328,92 Zähler.

Investoren legen nach wie vor jede Entwicklung im Handelsstreit auf die Waagschale, nach dem schwachen Wochenstart nun mit einem leicht positiven Effekt: Die USA haben die am Freitag verhängten strengen Maßnahmen gegen Huawei teilweise gelockert. Für zunächst 90 Tage sind nun einige Geschäfte mit Huawei erlaubt. Dabei geht es vor allem um die Versorgung bereits ausgelieferter Smartphones sowie den Betrieb von Mobilfunk-Netzwerken mit Huawei-Technik./bek/he

