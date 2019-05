Die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) hat vom Bundesumweltministerium für ihre geplante Beschaffung von 36 E-Bussen einen Förderbescheid in Höhe von 21 Millionen Euro erhalten. Unterstützt wird damit konkret der Kauf von 36 vollelektrischen Gelenklinienbussen. Außerdem beteiligt sich der Bund mit dem Bescheid an der Beschaffung von Nachlademöglichkeiten an vier Endhaltestellen und auf dem Betriebshof. ...

