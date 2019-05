Stuttgart (ots) - Die Medienbranche hat "kress", die Werbebranche hat "Horizont" und "W&V". Doch was hat die Caravaning-Branche? Mit dem Launch von Caravaning Insights, dem Branchendienst für den Caravaning-Markt, deckt der Stuttgarter Special-Interest-Verlag DoldeMedien künftig den Bedarf nach maßgeschneiderten Informationen, die die Branche voranbringen. Auf www.caravaning-insights.de finden Fach- und Führungskräfte sowie Entscheider innerhalb von Unternehmen und Organisationen ab sofort einen gebündelten Überblick zu den wichtigsten branchenrelevanten Informationen.



Mit seiner 30-jährigen Branchen-Erfahrung und fachkundigen Redaktion, die mitten im Markt steht, ist der DoldeMedien Verlag hervorragend aufgestellt, um einen Branchendienst zu bedienen. Entstanden ist das Portal aus dem Fach-Newsletter "Insights", der bereits seit September zweiwöchentlich über die bedeutendsten Entwicklungen auf dem Laufenden hält. Da die "Insights" in der Branche außerordentlich gut angenommen und von überaus positivem Feedback gestützt wurden, ist das Caravaning-Insights-Portal ein logischer und konsequenter Schritt in Richtung vollumfänglicher Service für die Marktteilnehmer innerhalb der Branche.



Getreu dem FORUM Media Group-weiten Motto "Unser Wissen für Ihren Erfolg" stellt Caravaning Insights als Branchen-Insider nicht nur alle wesentlichen Themen, Trends und Entwicklungen zeitnah zur Verfügung, sondern präsentiert auch Best Practices und konkrete Fallstudien aus verwandten Industrien, um Entscheidern fundierte Grundlagen für ihre tägliche Arbeit zu liefern. Die Themenschwerpunkte liegen hierbei auf den Bereichen Produktion, Marketing, Vertrieb, Verwaltung und Human Resources. Neben den branchenrelevanten News und Informationen bietet das Portal zum einen lehrreiche Denkanstöße, Inspirationen sowie wichtige Hinweise, Tipps und Tricks, zum anderen aber auch eine Plattform für Unternehmen, um ihre Informationen in die Branche zu tragen.



Interessierte können das Angebot von Caravaning Insights 30 Tage gratis testen. Danach bieten verschiedene maßgeschneiderte Modelle langfristigen Zugang zu Caravaning Insights und damit allen ausführlichen Informationen. An das Portal angeschlossen ist ein frei zugänglicher Stellenmarkt. Unter www.stellenmarkt.caravaning-insights.de können Unternehmen gezielt qualifizierte Bewerber für die Caravaning-Branche finden.



Caravaning Insights ist ein Angebot des Stuttgarter DoldeMedien Verlags, der seit 1989 zu den führenden Zeitschriftenverlagen beim Thema mobile und aktive Freizeit zählt. Zu den hochwertigen Publikationen zählen u.a. Europas faszinierendes Wohnmobil-Magazin "Reisemobil International" und Europas kompetentes Wohnwagen-Magazin "Camping, Cars & Caravans".



DoldeMedien ist eine Tochtergesellschaft der international erfolgreichen Mediengruppe FORUM Media Group GmbH.



